29 kişinin can verdiği yangın: Gözaltı sayısı 9'a yükseldi

İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki ‘kaçak’ tadilat sırasında çıkan ve 29 kişi hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9’a yükseldi.

İstanbul Gayrettepe’de bulunan ‘Masquerade’ isimli gece kulübündeki ‘kaçak’ tadilat sırasında yangın çıktı.

29 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınanların sayısı ise 9’a yükseldi.

S oruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yangın sırasında yaralanan 2 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

4'ÜNÜN FARKLI SUÇLARDAN KAYDI VAR

İstanbul Valiliği gözaltına alınanlardan 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıklamıştı.

Valiliğin konuya ilişkin son açıklamasına göre gözaltına alınanlarla ilgili bilgiler şöyle:

• İsmet Ş. (1959 doğumlu, mesul müdür, kasten yaralamadan suç kaydı var)

• Şahzade Ş. (1974 doğumlu, işyeri ortağı kasten yaralamadan suç kaydı var)

• Salim A. (1985 doğumlu, muhasebeci, cinsel tacizden suç kaydı mevcut)

• Arda Arman P.(1998 doğumlu, işletme müdürü, TCK 191, 6136 SKM, Kasten Yaralama suç kaydı mevcut.)

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NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Beşiktaş ilçesine bağlı Gayrettepe semtinde 16 katlı bir binanın altındaki Masquerade isimli gece kulübünde kaçak tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangınla ilgili idari soruşturma başlatıldığını ve 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirmişti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 mülkiye müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İŞÇİLER VE YAKINLARI ANLATMIŞTI

Yangından son anda kurtulan işçi BirGün'e yaptığı açıklamada, olayın kimyasaldan kaynaklı yaşanmadığını ve içerde kimyasal maddenin olmadığını söylemişti.

İşçi, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"İçeride kimyasal bir madde yoktu. Ses yalıtımı olan bir alanda çalışıyorduk. Ses yalıtım cihazları da tutuşmuş olabilir. İçerde bir tadilat vardı. Mekanı yeniliyorlardı. İçerde çalışan ustalar vardı, 15-16 kişiden fazla kişi vardı. İçerde ustalarımız, personeller vardı. Biz şansa atılması gereken malzemeleri çıkarırken mekandan ayrılmış olduk, geri girecektik. Yangından şansa kurtulduk. 2 haftadır tadilat devam ediyordu, biz en alt kattaydık. Üst katlarda muhasebe ekibi vardı. Onlar sadece dumandan etkilendi ve yaralanmadı."

"KLİMA GAZI PATLADI"

Yangın esnasında binada olan bir işçinin yakını ise BirGün'e yaptığı açıklamada, "3 arkadaşımı yangında kaybettim. 1 tanesi yerde sürünerek çıkmış, durumu iyi. Yangının çıkış nedeni açıklanmadı. Bir klima gazının patlama yaptığını öğrendik" demişti.