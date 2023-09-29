3 Avrupa ülkesi anlaştı: Polisler için sınırlar kaldırılıyor

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg polisleri, varılan yeni bir anlaşma kapsamında, birbirlerinin topraklarında 'suçlu takibi' yapabilecek ve şüphelileri gözaltına alabilecek.

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg, yasa dışı göç ve uyuşturucu sorunuyla mücadele amacıyla, pazar gününden itibaren polisler için sınırları tamamen kaldırıyor.

3 ülkenin polis birimleri, birbirlerinin topraklarında suçluları takip ederek gözaltı işlemi yapabilecek.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, Benelüks ülkeleri olarak bilinen Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un dün vardıkları anlaşma, polisin "engelsiz ve sınırsız" çalışmasını öngörüyor. Anlaşma, özellikle uyuşturucu ticareti ve yasa dışı göçle mücadeleyi amaçlıyor.

Anlaşma çerçevesinde örneğin Hollanda polisi, Belçika ya da Lüksemburg’a kadar suçluları takip edebilecek ve bu ülkelerin topraklarında gözaltı işlemi gerçekleştirebilecek.

Aynı şekilde diğer ülke polisleri de, Hollanda’da takip ve tutuklama yapabilecek.