3 ayda iki farklı karar: Ergenekon davasının FETÖ’cü mahkeme başkanına tahliye

Ergenekon davasının mahkeme başkanı olan FETÖ’cü Hasan Hüseyin Özese, denetimli serbestlikten yaralanmak için başvuru yaptı ve 3 ayda verilen ikinci kararla tahliye edildi.

Türkiye’nin bir dönemine damga vuran, AKP’nin muhaliflerini temizleme amacıyla yol verdiği FETÖ kaynaklı Ergenekon Davası’nın mahkeme başkanı Hasan Hüseyin Özese tahliye edildi.

Hasan Hüseyin Özese, 2019’da karara bağlanan davada “FETÖ silahlı terör örgütü” üyeliğinden 10 yıl hapse mahkum edilmişti. İnfaz süresi 14 Temmuz 2026’da, koşullu salıverilme tarihi ise 13 Ocak 2024 bitecek olan Özese, koşullu salıverme tarihine bir yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı’na başvurdu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, FETÖ’cü hakim Özese’nin tahliye edildiğini yazdı:

Özese, koşullu salıverme tarihine bir yıl kala denetimli serbestlikten yararlanmak için Bolu F Tipi Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı'na başvurdu.

İfadesinde, suçlamaları reddetti.

Şöyle dedi:

“FETÖ terör örgütüyle ilgim bulunmamaktadır. FETÖ eli kanlı terör örgütüdür. 15 Temmuz kanlı ve canice bir darbe teşebbüsüdür. FETÖ'cü ve darbecilere lanet okuyorum.”

İdare ve Gözlem Kurulu, Özese'ye inanmadı.

“Yapılan mülakatta basmakalıp ve ezber söylemler kullandığı” görüşüne vardı.

Özese'nin “Örgütle irtibat ve iltisakının koptuğuna, salıverilme sonrası örgütsel bilinçle hareket etmeyeceğine dair kesin kanaate varılamamıştır” denildi.

7 Nisan'da toplanan kurul, Özese'nin denetimli serbestlikle cezasının infaz edilmemesi uygun bulunmadı.

Özese, yasa gereği üç ay sonra, 12 Temmuz'da bir daha başvurdu.

İfadesinden:

“İsmimin hain FETÖ örgütüyle anılmasını istemiyorum. FETÖ terör örgütünün amaçlarını asla kabul etmiyorum ve lanetliyorum.”

Üç ay önce Özese'nin FETÖ ile irtibat ve iltisakını koparmadığını düşünen kurul, nasıl oluyorsa bu kez, üstelik oy birliğiyle “Terör örgütüyle bağını devam ettirdiğine dair kesin somut bilgi ve belgeye rastlanılmadığından terör örgütünden ayrıldığına dair samimiyetinin tasdikine” karar verdi.

YA KAÇARSA?

Özese, kurul kararı üzerine 27 Temmuz'da cezaevinden tahliye edildi.

1 Ağustos'ta denetimli serbestlik için başvurdu.

Özese'ye yükümlülük konmadı.

Koşullu salıverme tarihine dek suç işlememesi için uyarıldı, o kadar!

Oysa Özese'nin iki davası daha var.

En önemlisi, Ergenekon Davası'ndaki görevi sırasında işlediği suçlardan ötürü 12 FETÖ'cü hakim ve sacıyla birlikte yargılandığı Yargıtay 8. Ceza Dairesi'ndeki dava.

Avukat Hüseyin Ersöz, bu davada Özese hakkında bir tedbir olmadığını söylüyor.

Avukat Zeynep Küçük, Özese'nin kaçma ihtimalinin olduğunu savunuyor. Küçük, bu yargılamada, Savcı Zekeriya Öz'le Hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun da aralarında olduğu en az beş sanığın kaçtığını hatırlatıyor. Özese için “O başka davadan tutukluydu. Kaçamadan yakalanmıştı. Yoksa kaçardı” diyor.

Küçük, tedbir konsa da işe yaramayacağını düşünüyor.

“Tedbir konan bir hakim Meriç'te yakalanmıştı. Ciğer yemeye geldim” demişti diye anlatıyor gülerek…

Özese, ayrıca Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü üyeliğinden yargılanıyor.

Ergenekon Davası'nda karar duruşmasının üzerinden tam sekiz yıl geçti.

Özese, kararın yıldönümünde ‘özgürlüğüne' kavuşurken…

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