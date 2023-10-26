3 bakanlık çalışmalara başladı: Fahiş fiyat uygulanan site aidatları için yeni düzenleme yolda

Son dönemde gündemden düşmeyen fahiş site aidatlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri Bakanlıkları, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik üzerinde çalışıyor.

Son dönemde yaşanan fiyat artışları, site ve apartman aidatlarına da yansıdı. Son aylarda yoğun şikâyet konusu olan konut aidatlarına ilişkin 3 bakanlığın çalışmalara başladığı belirtildi.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik üzerinde çalışan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ile İçişleri Bakanlıkları, fahiş site aidatlarına yeni düzenleme getiriyor.

Milliyet’in haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Sektörün yasal zemine oturtulması açısından Bakanlığın önümüzdeki günlerde tesis ve site yönetim hizmetlerinin bu yasal yapıya oluşturulmasına katkıları bekleniyor” dedi.



Özelmacıklı, şunları söyledi:



"Ülkemizde TÜİK tarafından yapılan bina ve konut nitelikleri araştırması sonuçlarına göre özellikle hanehalkının yüzde 46.3’ünün asansör bulunan 3 ve daha çok katlı binalarda yaşadığı hatta yüzde 43’ünün de otopark bulunan binalarda ikamet ettikleri biliniyor.

Günümüzde apartman ya da sitelerin yönetilirken, bilgili, deneyimli kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemde özellikle birçok yerde toplu yaşama geçişle beraber bu sektörün de bir meslek haline geldiğini söyleyebiliyoruz.



Yaşanan aidat artışları özellikle personel giderleri başlığında söz konusu oluyor. Çünkü yaklaşık giderlerin yüzde 65’i personel gideri olarak aslında aidatlara yansımaktadır. Bu açıdan baktığımızda asgari ücretlerde yaşanan artışlar tabi ki aidatlara da yansımış oluyor.

Bununla beraber gerek ortak alan, elektrik vb. artışlar gerekse tazminatların aynı şekilde artması site ve apartmanlarda toplanan avansların günümüzde artırılmasına da neden oluyor. Hatta son dönemde ücret artışlarının ara dönemlerde de yapılması nedeniyle yıl içerisinde site ve apartmanlarda ek aidat artışları görüyoruz.



Yönetici olarak seçilen kişilerin denk bütçe kaygısı çerçevesinde bu avansları zamanında toplaması gerekiyor. Ancak sıkıntı şu ki burada görev alacak kişilerin hukuki, mali ve teknik açılardan standartlaştırılmasının sağlanması, kamunun da düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici konumunun geliştirilmesinin büyük önemi var.



Sektörün yasal zemine oturtulması açısından Bakanlığın önümüzdeki günlerde tesis ve site yönetim hizmetlerinin bu yasal yapıya oluşturulmasına katkıları bekleniyor."