3. defa ertelendi: Birleşmiş Milletler GK, Gazze için yine toplanamadı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi için yapılması beklenen oylama 3’üncü kez ertelendi.

Dünya 20.12.2023 21:33 Giriş: 20.12.2023 21:33

Güncelleme: 20.12.2023 21:35 Kaynak: iHA

A- A A+

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi için yapılması beklenen oylama 3’üncü kez ertelendi. BMGK'de Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için dün ikinci kez ertelenmişti. Ayrıntılar geliyor BMGK'nin Gazze oturumu anlaşmazlık nedeniyle ertelendi