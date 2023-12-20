3. defa ertelendi: Birleşmiş Milletler GK, Gazze için yine toplanamadı
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi için yapılması beklenen oylama 3’üncü kez ertelendi.
Kaynak: iHA
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi için yapılması beklenen oylama 3’üncü kez ertelendi.
BMGK'de Gazze'de çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için dün ikinci kez ertelenmişti.
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