3 doktora saldıran şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1 firari aranıyor

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde tartıştıkları aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S.’yi darbeden Nurettin Tilki tutuklandı, eşi Gülseren Tilki'ye ev hapsi verildi, firari olan O. Tilki ise aranıyor.

Kocaeli’de aile sağlığı merkezinde 3 hekimi darp eden saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşine ise ev hapsi verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta ve yakınları ile Doktor Serdar Erişti arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada N.T. ile oğlu O.T., doktor Serdar Erişti’yi darp etti. Olayı ayırmaya çalışan Ahmet Murat Kazan ve Yılmaz Sarıkaş isimli iki doktor da N.T. ile O.T. tarafından darp edildi. Olay sonrasında saldırganlar kaçarken yaralanan 3 hekim çevre hastaneye kaldırıldı.

Olaya karışan N.T. ve eşi G.T. yakalanarak adliyeye sevk edildi, oğlu O.T. ise hala firari durumda. Yakalanan N.T., kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi G.T.’ye ise ev hapsi verildi.

Olayın ardından firar eden O. Tilki'nin bulunması için yakalama çalışmaları sürüyor.