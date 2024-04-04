3 haftadır kaybeden Beşiktaş zorlu virajda

Spor Servisi

Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında bugün Başakşehir’e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 20.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan siyah-beyazlılar, Başakşehir karşısında galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Beşiktaş, Başakşehir’e yenilmesi halinde ise 2021-2022 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde söz konusu sezonda 11, 12, 13 ve 14. haftalarda oynadığı maçlardan puansız ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Al-Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti.

Beşiktaş’ta 4 futbolcu da RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile yapılacak maçta oynayamayacak.