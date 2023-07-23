3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.