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3 ilde 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Kars ve Ağrı'da 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Güncel
  • 12.01.2024 10:18
  • Giriş: 12.01.2024 10:18
  • Güncelleme: 12.01.2024 10:21
Kaynak: AA
3 ilde 316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Fotoğraf: AA

Erzurum, Kars ile Ağrı'da kar ve tipi nedeniyle 316 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Erzurum'da dün etkili olan kar, yüksek kesimlerde aralıklarla sürdü.

Yağışla zaman zaman tipinin de etkili olduğu ilde, 241 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

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Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması yürüttü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ın Akyaka ilçesinde 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma yaptı.

Ağrı'da, İl Özel İdaresi ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 70 köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı.

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