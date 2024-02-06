3 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı'nın 5 ilçesinde, Van'da 3 ilçede ve Ardahan'da kent genelinde eğitime bugün ara verildi.

Ağrı ve Van'ın ardından Ardahan'da da eğitime bugün ara verildi.

Van'ın üç ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime bugün ara verildi. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlar da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

VAN

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiği açıklandı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli kamu görevlileri de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayıldı.

ARDAHAN

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığı belirtildi. Tüm okulların bugün tatil edildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AĞRI

Ağrı'da ise etkili olan kar ve tipi nedeniyle Taşlıçay, Patnos, Tutak ve Hamur ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime ara verildi. Diyadin ilçesinde de Akyolaç, Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerindeki okullar yarın için tatil edildi.