3 ilde iş cinayeti: 4 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Emek Servisi

Çanakkale, Muğla ve Elazığ'da meydana gelen 3 iş kazasında 4 işçi yaşamını yitirdiği, 2 işçi yaralandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kanalı açmak için kazı yapılırken göçük meydana geldi. Göçükte işçiler Refik Bilgiç, Tahir Ödemiş ve Sefer Arslan toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla kurtulan Refik Bilgiç, hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından toprak altında çakılan Tahir Ödemiş, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu Sefer Arslan'ın göçük altından cansız bedeni çıkarıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise İçmeler Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki bir inşaatın şantiyesinde çalışan İ.T. (34) ile Y.G'nin (33) üzerine, kolona dayalı çelik kalıp düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde İ.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Y.G. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da ise bir beton fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Murat Karadağ, arızalandığı için müdahale ettiği yüklü forkliftin üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanele kaldırılan Karadağ kurtarılamadı.