3 kapıdan 2’si kapalıymış!

Haber Merkezi

İstanbul Beşiktaş’ta ‘Masquerade’ isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangında üç kapıdan ikisinin kapalı olduğu iddia edildi. Yangında ölen 59 yaşındaki Yılmaz ve 36 yaşındaki oğlu Akın Kıhrı’nın Giresun’un Tirebolu ilçesindeki köylerinde toprağa verildi.

Yılmaz Kıhrı’nın yeğeni Salim Kıhrı, çıkış kapılarının kapatıldığını belirterek, yaşananları cinayet olarak nitelendirdi. Kıhrı "Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yapılan hareketler var. Havalandırma yok, içerisi kimyasal maddelerle dolu. Normalde güvenlik çıkış kapıları var ve çıkış kapılarını kapatmışlar. 3 kapısı var 2’sini kapatmışlar kalan bir kapıya ulaşabilmen için de en az 5-6 dakika yol yürümen gereken bir yerde" dedi.

Ölen barmen Binali Çayır’ın cenazesi de Pendik’te Seyit Seyfi Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından memleketi Erzincan’da toprağa verildi. Aynı yangında yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası 43 yaşındaki Atanur Aladağ da Kars’ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde, 17 yaşındaki marangoz Efe Demir İstanbul Bahçeköy Mezarlığı’nda, 21 yaşındaki elektrik teknisyeni Hüseyin Ak Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, 21 yaşındaki Barış Güngör Batman’da, 36 yaşındaki Ahmet Uzun ise Şırnak’ta toprağa verildi.

Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan Erkan’ın olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı. 20 Mart’tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını anlatan Erkan, ifadesinde "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada ‘Yangın çıktı’ şeklinde bağrışmalar oldu" dedi. İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Demir’in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Erkan, "Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı" diye konuştu. Öte yandan Ankara’da önceki gün Hurdacılar Sitesi’nde çıkan yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kişi tutuklandı.