3 kentte eğitime kar engeli

Van, Bitlis ve Bingöl'de birçok okulda kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar nedeniyle, ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Van'da akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçesaray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıklarca sosyal medyadan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının etkili olduğu 3 ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınların da aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

BİTLİS

Bitlis'te de yoğun kar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kente olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İl merkezi ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle resmi ve özel tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BİNGÖL

Bingöl merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yeni yılın ilk yağışının olduğu Bingöl’de, 173 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri İl Müdürlüğü, ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Kar nedeniyle merkezde 23, Adaklı 23, Genç 49, Karlıova 38, Kiğı 13, Solhan 13, Yayladere 6 ve Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 173 köy yolu ulaşıma kapandı.