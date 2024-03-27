3 kentte ulaşıma kar engeli

Erzurum, Kars ve Ardahan'da dün akşamdan beri etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 184 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Güncel 27.03.2024 10:52 Giriş: 27.03.2024 10:52

Güncelleme: 27.03.2024 11:18 Kaynak: AA

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Arşiv: AA