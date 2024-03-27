3 kentte ulaşıma kar engeli
Erzurum, Kars ve Ardahan'da dün akşamdan beri etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 184 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Erzurum, Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 184 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.
Erzurum'da dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle 164 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollardaki karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
KARS
Kars'ta da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4, Susuz ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
ARDAHAN
Ardahan'da ise kar ve tipi ulaşımı aksattı. Çıldır ve Hanak ilçelerinde 4 köyün yolu kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürdü.