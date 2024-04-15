3 kişi 'cin çarpma' sanrısıyla toplum sağlığı merkezine başvurdu, 'hoca' çağırıp dua okuttular

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma sanrısıyla toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir "hoca" da çağırıldı; "hoca"nın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi redderek merkezden ayrıldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 3 kişi, cin çarpma sanrısıyla toplum sağlığı merkezine başvurdu. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir "hoca" da çağırıldı; "hoca"nın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, hastaneye sevk edilmeyi reddetti.

İlginç olay Sivrice ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, 3 kişi "Bizi cin çarptı" diyerek Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurdu. Sürekli zıplayan ve farklı hareketlerde bulunan şahıslar, sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Merkeze 3 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edilirken, aynı zamanda bir de "hoca" geldi. "Hoca"nın dualar okuduğu olayda düzeldiklerini belirten şahıslar, Elazığ’daki hastanelere sevk edilmeyi redderek merkezden ayrıldı.