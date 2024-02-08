3. Köprü'den geçecek demiryolu için BAE’yle kredi görüşmesi: Erdoğan bizzat gidecek

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, 3. Köprü’den geçecek demiryolu için Birleşik Arap Emirlikleri'nden kredi alınması için görüşmeler yapıldığını ve Erdoğan’ın yakında bunu da masaya yatırmak için ülkeyi ziyaret edeceğini söyledi.

Güncel 08.02.2024 12:10 Giriş: 08.02.2024 12:10

Güncelleme: 08.02.2024 12:16 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un 3. köprüsünden geçecek demiryolu hakkında konuştu. Türkiye'den geçecek Kalkınma Yolu'nun demir ve kara yolu olarak Basra Körfezi'nden Avrupa'ya yük ve yolcu taşıyacağını söyleyen Uraloğlu, Türkiye'de Ovaköy (Hudut)-Nusaybin-Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Adana-Mersin (Yenice)-Ulukışla-Karaman-Konya-Afyonkarahisar-Eskişehir-Gebze-İstanbul-Edirne güzergahının kullanmasının planlandığını anlattı. 3. KÖPRÜ’DEKİ PROJESİNİN KREDİSİ BAE’DEN Yavuz Selim Köprüsü'nden geçecek tren hattı projesinin bittiği bilgisini veren Uraloğlu, "Birleşik Arap Emirlikleri ile kredi noktasında konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın bu ay ülkeye ziyarette bu konuda bir mesafe alabiliriz. Bu yıl içinde ihalesini yapar, başlarız" diye konuştu. Uraloğlu, Avrupa Yatırım Bankası'nın 23 milyar dolarlık Orta Koridor'a kredi verme konusunda ciddi bir aşama kaydedildiğini söyledi.