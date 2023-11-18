3 milyon genç eve kapandı

İşsizlerin yüzde 22’si, 1 yıldan uzun süredir iş arıyor. 3’üncü çeyrekte 158 bin kişi ise iş aramaktan vazgeçti. Ümitsiz işsizlerin yüzde 23’ü 15-24 yaş grubunda, 3 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

Havva GÜMÜŞKAYA

TÜİK’in Temmuz-Eylül dönemine ilişkin verilerine göre yılın üçüncü çeyreğinde işsiz sayısı 161 bin kişi azalırken istihdam yalnızca 124 bin kişi arttı. İşgücüne dahil olmayanlar 179 bin kişi artarak 30 milyon 552 bine yükseldi. İşgücüne dahil olmayanlar içerisinde dikkati en çok iş bulma ümidini yitirenler çekti.

ÜMİTSİZ İŞSİZLERİN YÜZDE 23’Ü GENÇ

Yılın üçüncü çeyreğinde 158 bin kişi ümidini yitirdiği için işgücü piyasasından çekildi. Toplam ümitsiz işsizler ise dönemlik işgücü araştırmasının yapıldığı 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Sayıları 1 milyon 829 bine ulaşan ümitsiz işsizlerin yüzde 23,2’sini ise 15-24 yaş arasındaki gençler oluşturdu. Bu yaş grubundaki 424 bin genç iş bulma ümidini yitirdiği için evlere kapandı.

TÜİK’e göre “İş aramıyorum ama iş olsa çalışırım” diyenlerin sayısı da 1 milyon 440 bini buldu.

En çarpıcı sonuçları gençlerle ilgili veriler ortaya koydu. 15-24 yaş arasındaki 2 milyon 924 bin kişi ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

Meslek lisesi mezunu gençlerin yüzde 27,6’sı ne eğitimde ne de istihdamda yer alırken diğer lise türlerinden mezun olanlar arasında bu oran yüzde 29,1’e ulaştı.

İş arama sürelerinin uzunluğu da psikolojik savaşa dönüştü. TÜİK verilerine göre 720 bin kişi bir yıldan uzun süredir iş arıyor. Temmuz-eylül döneminde iş arayan her 100 kişiden 22’si son 1 yıldır iş aradı ancak eli boş döndü. İş bulma savaşında yenik düşenler ise iş aramaktan vazgeçip evlere kapandı.

TÜRKİYE OECD İKİNCİSİ

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) verileri de Türkiye’deki genç işsizliğinin geldiği boyutu ortaya koydu. 14 Kasım’da paylaşılan verilere göre Türkiye eylül ayında OECD’ye üye ülkeler içerisinde en çok işsizliğin olduğu 4’üncü ülke oldu. Türkiye sadece İspanya, Yunanistan ve Kolombiya’dan daha iyi durumda yer aldı. Genç işsizliği ise çok daha kötü durumda. OECD ülkeleri içinde genç işsizliği oranının en yüksek olduğu ülke Güney Afrika oldu. Güney Afrika’dan sonra en kötü durumda olan ülke ise Türkiye. OECD verilerine göre 20-24 yaş arasında Türkiye’de ne eğitimde ne istihdamda yer alanların oranı yüzde 33,3 oldu.

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ÜMİDİNİ KAYBEDEN GENÇ İŞSİZLER (%)

İş bulma ümidini kaybedenler içerisinde 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranı 2021’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. 442 bin genç ümidini yitirdiği için eve kapandı.

I. ÇEYREK: %21,8

II. ÇEYREK: %21,8

III. ÇEYREK: %23,2

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OECD İLK 5 ÜLKE

OECD ülkeleri içinde ilk 5’te yer alan eğitimde de istihdamda da olmayan 20-24 yaş arasında gençlerin oranları:

Güney Afrika: %54,6

Türkiye: %33,3

Kolombiya: %27,8

İtalya: %26,4

Şili: %26,1