3 penaltılı maçta bahis skandalı: Türk hakem suçlamaların odağında

Antalya Belek’te perşembe günü düzenlenen hazırlık maçında SK Rapid, 1. FC. Slovacko’yu iki penaltı golüyle 2-1 mağlup etti. Maçta 3 tartışmalı penaltı veren Türk hakemlerin kararları tepki çekerken bazı bahis sitelerinde 2,5 gol ve üstü bahissine 80 bin Euro (2 milyon 600 bin TL) para yatırıldığı tespit edildi.

Şüpheli bahislerle ilgilenen çeşitli veri şirketlerinin analizleri, SK Rapid - 1.FC Slovacko karşılaşmasında 2,5 gol ve üstü seçeneğine ilişkin bahis sıklığının arttığını buldu. 80.000 Euro'dan (2 milyon 600 bin TL) fazla para yatıran bahisçiler, maçta 2,5'tan fazla gol atılacağını tahmin etti.

TÜRK HAKEMLER SUÇLAMALARIN MERKEZİNDE

Patronlar Dünyası’ndan Sercan Çelikbaş’ın Avusturya basınına dayandırdığı haberlere göre hem Rapid hem de Slovakya kulübü, yaşanan bahis skandalı olayını ülkedeki yasadışı bahis ile mücadele derneği olan "Play Fair Code" sorumlusuna bildirdi.

3 TARTIŞMALI PENALTI

Türk hakemler ise maç boyunca verdiği kararlar ile odak noktası haline geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken ismi açıklanmayan Türk hakem maçın 54. Dakikasında Rapid Wien aleyhine penaltı kararı verdi. Wien kalecisi Hedl, penaltıyı kurtarmasına rağmen Türk hakem penaltıyı tekrarlattı. Kalecinin atış esnasında ayakları çizgiye bastığı görülürken tekrarlanan penaltıyı yine Hedl kurtardı. 58. Dakikada konuk ekip 1-0 öne geçerken 68. Dakikada tartışmalı bir karar ile Wien penaltı kazanarak durumu 1 – 1’e getirdi. Maçın 89. Dakikasında Slovacko’lu futbolcunun elle oynadığını işaret eden hakem yine penaltı kararı verdi ve Wien maçı 2-1 kazandı. Maçın orta hakemin kararlarının yanı sıra yardımcı hakemin zaman zaman cep telefonuna baktığı iddia edildi.

SK Rapid Wien Genel Müdürü Steffen Hofmanni maçtan sonra yaptığı açıklamada "Oyun sırasında hayrete düştük ve buna inanamadık" dedi.

Slovacko kaptanı Michal Kadlec de sosyal medya platformunda maç hakkında “Futbolda hala böyle şeylerin olması üzücü" yorumunda bulundu.

Karşılaşma hakkında Türk yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği hakkında bir açıklama yapılmadı.