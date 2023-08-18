3 rapçi, kliplerinde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı
'Heijan' lakabıyla tanınan rapçi D.T., 'BIG' olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
İstanbul’da, “Heijan” adıyla tanınan rapçi D.T., BIG olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 rapçi gözaltına alındı.
Kentte düzenlenen operasyonda, D.T., S.I. ve Ş.T. isimli 3 rapçinin hakkında şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındıkları belirtildi.
“Muti” mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. hakkında da yakalama kararı bulunduğu ifade edildi.