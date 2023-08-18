3 rapçi, kliplerinde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı

'Heijan' lakabıyla tanınan rapçi D.T., 'BIG' olarak ün yapan S.I. ve CAC olarak adı geçen Ş.T. adlı 3 şarkıcı, şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle gözaltına alındı.

Güncel 18.08.2023 15:00 Giriş: 18.08.2023 15:00

Güncelleme: 18.08.2023 15:13 Kaynak: İHA

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