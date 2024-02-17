3 ülkeden İsrail'e ortak çağrı: "Refah planı" felaket olur

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda, İsrail'in Refah'a saldırı planının "felaket" olacağına dikkat çekti, Tel Aviv'i "bu yola girmemesi" için uyardı.

Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda Başbakanları, İsrail'in Refah kentine saldırılar düzenlemesinin "felaket" olacağını belirterek Tel Aviv'i "bu yola girmemeye" çağırdı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, İsrail'in Refah'ta planladığı saldırılara ilişkin yayımladıkları ortak açıklamada "ciddi endişelerini" dile getirdiler.

1,5 MİLYON FİLİSTİNLİ BÖLGEYE SIĞINDI

Açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırı hazırlığı "felaket" olarak nitelendirilerek aralarında çok sayıda vatandaşlarının da bulunduğu yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin bölgeye sığındığına dikkati çekildi.

Gazze'deki insani durumun vahim olduğu vurgulanan açıklamada, genişletilmiş saldırıların Filistinli siviller üzerindeki etkilerinin yıkıcı olacağı uyarısında bulunuldu.

Tel Aviv'e "bu yola girmemesi" çağrısı yapılan açıklamada, "sivillerin gidebileceği başka bir yer olmadığı" belirtilerek, İsrail hükümetine uluslararası toplumu ve "dostlarını dinlemesi" tavsiye edildi.

Açıklamada, sivilleri korunmanın her şeyden önemli ve uluslararası insancıl hukukun bir gereği olduğuna işaret edilerek, "Hamas'ı yenilgiye uğratmanın bedeli Filistinli sivillere ödetilemez." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de insani kriz giderek derinleşiyor / AA

GAZZE'DE "ACİL İNSANİ ATEŞKES" ÇAĞRISI

Açıklamada, "acil insani ateşkes" ve her iki tarafın da esirleri serbest bırakması gerektiği vurgulanarak, "Gazze'de insani yardıma duyulan ihtiyaç hiç bu kadar büyük olmamıştı. Sivillere hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım sağlanmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) "geçici tedbirlere ilişkin kararlarının bağlayıcı olduğu" hatırlatılan açıklamada, "UAD nettir; İsrail temel hizmetlerin ve gerekli insani yardımın ulaştırılmasını sağlamalı ve sivilleri korumalıdır." uyarısı yapıldı.

Açıklamada, İsrailliler ve Filistinliler için kalıcı barışı güvence altına alacak bir yol bulmak için iki taraflı çözümün gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Hamas'a "silahlarını ve tüm esirleri derhal serbest bırakması" çağrısı yapılan açıklamada, "Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırılarının bir kez daha kesin bir dille kınandığı" belirtildi.

Açıklamada, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, güven ve onur içinde yan yana yaşayacağı bir Filistin devletinin kurulmasını da içeren iki devletli bir çözüme olan bağlılığın sürdürüldüğü vurgulandı.

İSRAİL’İN REFAH BÖLGESİNE SALDIRI PLANI

Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için "güvenli bölge" ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 473 Filistinli öldürüldü, 68 bin 146 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.