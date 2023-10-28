3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu

Atakum Belediyesi ile Edebiyat Nöbeti Dergisi tarafından düzenlenen 3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri, gerçekleştirilen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Samsun Atakum Belediyesi ile Edebiyat Nöbeti Dergisi tarafından düzenlenen 3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’nin ödül töreni gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi Düğün ve Nikah Salonları’nda yapılan törene, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, Edebiyat Nöbeti Dergisi Kurucusu Celal Karaca, ödül sahibi yazarlar ve edebiyatseverler katıldı. Törende konuşan ödül sahipleri Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Edebiyat Nöbeti Dergisi’ne teşekkür etti.

SANATA TAM DESTEK

Atakum Belediyesi’nin sanatın tüm alanlarına destek sağladığını belirten Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, “Samsunlu değerli yazarımız Vedat Türkali’nin adını yaşatan bu organizasyonu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Bu sene de çok önemli eserler Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’ne katıldı. Değerli jürilerimiz de hassas biçimde değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Hem jürimize hem de katılan tüm eser sahiplerine teşekkür ediyorum. Ödül alan edebiyatçılarımızı yürekten kutluyorum” diye konuştu.

“TÜRKALİ, ÖVÜNÇ KAYNAĞI”

Edebiyat Nöbeti Dergisi Kurucusu Celal Karaca, “Vedat Türkali gibi Türk edebiyatına damgasını vurmuş, ondan önce de Türk sinemasında önemli işlere imza atmış bir değeri burada anmak çok önemli. Bu topraklardan çıkması bizim için ayrıca bir övünç kaynağı. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’ye Türkali’ye sahip çıktığı ve onun anısını yaşattığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

242 ESER KATILDI

5 kategoride 242 eserin katıldığı 3. Vedat Türkali Edebiyat Ödülleri’nin jüri üyeliğini Ataol Behramoğlu, Cemil Kavukçu, Ercan Yılmaz, Ethem Baran, Fuat Sevimay, İlyas Tunç, Nevzat Çelik, Semrin Şahin, Sevin Okyay, Yavuz Ekinci ve Zeynep Aliye yaparken; seçici kurula ek olarak Vedat Türkali’nin asistanı ve çevirmeni Sebahat Altıparmakoğlu da Türkali Ailesi’ni temsilen jüride yer aldı.

Vedat Türkali Roman Ödülü’ne yazar Mustafa Orman'ın Everest Yayınları tarafından yayımlanan 'Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye' romanı ve Senem Gezeroğlu'nun Monokl Edebiyat tarafından yayımlanan 'Yeniden İnşa' romanı layık görüldü. İlk roman ödülünü, Altıkırkbeş Yayın tarafından yayımlanan 'Mutlu Perşembe' romanıyla A. Tufan Palalı; öykü ödülünü Notos Kitap'tan çıkan 'Buzkandilleri' ile Kadire Bozkurt; şiir ödülünü İthaki Yayınları'ndan yayımlanan 'Misk-i Amber' ile Mehmet Altun, çeviri kurmaca eser ödülünü 'Dinlenme ve Rahatlama Yılım'ı çeviren Begüm Kovulmaz ve 'Söz'ü çeviren Çiğdem Öztürk aldı. Ödül töreninde kapsamında Tarihçi Baki Sarısakal’a Edebiyat Nöbeti Dergisi Kent Kültürüne Hizmet Ödülü, Gazeteci Şakir Demirci ile Şair-Yazar Zekeriya Çavuşoğlu’na Samsun’a olan katkılarından dolayı ödül takdim edildi.