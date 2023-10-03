3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken ölü bulun 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada, tutuklu büyükbaba Hasan Yağal'ın "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin biri tutuklu 4 yakınının yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar anne Selvi Yağal, büyükanne Ayşe Yağal ve suça sürüklenen ağabey O. Yağal'ın yer almadığı duruşma salonunda, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu Hasan Yağal'ın; Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Yağal'ın ayrıca gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ve bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı "çocuğun cinsel istismarı"ndan cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatı, anne Selvi Yağal'ın ise cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

OLAY VE DAVA SÜRECİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.

Hasan Yağal hakkında, gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.