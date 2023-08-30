30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

Haber Merkezi

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 30 Ağustos 1922'de gerçekleştirilen Büyük Taarruz zaferinin 101’nci yıldönümü. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın gördüğü büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti. 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması hükümlerine dayanarak Anadolu'yu işgale başladı. Batı cephesinde Yunanistan ordusu Ankara Polatlı’ya kadar ilerlerken 26 Ağustos 1922'de Başkomutan Mustafa Kemal, Büyük Taarruz'u başlatan harekat emrini verdi. Emperyalist güçlere karşı verilen savaş zorlu mücadeleler ve onca eksiğe rağmen zaferle sonuçlandı.

Tarihe 30 Ağustos Zafer Bayramı olarak geçen bu gün, ülke genelinde ulusal bayram olarak kutlanmaya devam ediyor. Bu yıl da ülkenin pek çok noktasında kutlama ve anma törenleri gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Yenikapı'da düzenleyeceği etkinliklerde şarkıcı Gülşen sahne alacak. İBB, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kentte ücretsiz konser ve etkinlikler düzenleyecek. Yenikapı'da yapılacak kutlamalarda şarkıcı Gülşen de sahne alacak. Güneş, Yaşlı Amca, Jabbar gibi isimler de etkinlikte konser verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümü için bir dizi etkinlik düzenliyor. Başkan Tunç Soyer’in resmi törenlere katılmasıyla başlayacak kutlamalar kentte renkli anlara sahne olacak. Bayram Kültürpark’taki Adamlar konseriyle sonlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği kutlamalarda ise Duman, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Yalın yer alacak. Çankaya’da Pera, Yenimahalle’de Moğollar dinleyiciyle buluşacak. Sevilen sanatçı ve gruplar Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nda yurttaşlarla buluşacak.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

Siyasiler de 30 Ağustos için kutlama mesajları yayımladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi ve ekledi: "Cumhuriyetimizin 100. yılında, her alanda milletimiz için mücadele edeceğiz. Bu bizim, aziz milletimize namus sözümüzdür." Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "“Yola ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek çıkan, silah arkadaşlarıyla birlikte taarruza değil ölüme yürüyen Mustafa Kemal Atatürk, büyük zaferin ardından durmamış, egemenliği millete teslim etmek üzere bir başka büyük mücadeleye girişmiştir."

“Bu O’nun, ömrü savaş meydanlarında geçen bir büyük komutanın, demokrasiye olan bağlılığının en büyük göstergesidir" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Bizler de Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz.