30 dakika süren duruşmada Trump "ben suçsuzum" dedi

Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2020 Başkanlık Seçimi sonuçlarına müdahale ettiği gerekçesiyle açılan davada dün hâkim karşısına çıktı. Trump yaklaşık 30 dakika süren duruşmada kendine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Özel Savcı Jack Smith'in hazırladığı 45 sayfalık iddianamede Trump'a, ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasını engelleyerek ABD'yi dolandırma ve seçmenleri adil seçim hakkından yoksun bırakma suçlaması yöneltiliyor.

Mahkemede sulh yargıcı Moxila Upadhyaya'nın kendisine yöneltilen dört ayrı suçlamayı ve olası azami hapis cezalarını okumasının ardından söz alan Trump, "Suçsuzum" dedi.

AMERİKA İÇİN ÇOK ÜZÜCÜ

Trump, Washington'daki duruşma sonrasında özel jetiyle kentten ayrılmadan önce Reagan National Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkında açılan davaların siyasi olduğunu öne sürdü. "Bu Amerika için çok üzücü bir gün" diyen Trump, "Bu, Cumhuriyetçilerin (başkan adaylığı) ön seçimlerinde çok ama çok önemli bir farkla önde giden ve Biden'ın bir hayli önünde olan bir kişiye yapılan zulümdür" ifadelerini kullandı. 77 yaşındaki eski ABD Başkanı iki ayrı ceza davasında daha yargılanıyor. Trump destekçileri 6 Ocak 2021 tarihinde Joe Biden'ın seçim zaferini onaylamasını engellemek için ABD Kongre Binası'nı basmıştı. Baskınla ilgili olarak binden fazla kişi hakkında dava açıldı.