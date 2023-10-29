30 Ekim'de okullar tatil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 30 Ekim Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu. Buna göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 günlük tatil ilan edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulların 30 Ekim Pazartesi günü tatil olduğunu duyurdu. Buna göre okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 günlük tatil ilan edildi.

Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.