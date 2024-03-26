30 ilde IŞİD operasyonu: 147 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde IŞİD'e yönelik "Bozdoğan-17" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IŞİD'e yönelik 30 ilde "Bozdoğan-17" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; geçmiş dönemde IŞİD içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 147 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince, Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerini ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiğini belirtti.

Operasyonlar sonucu, çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.