30 kişi hayatını kaybetmişti: Koray Apartmanı'nın şantiye şefi tutuklandı

Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılarak 30 kişinin ölümüne sebep olan Koray Apartmanı'nın şantiye şefi tutuklandı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Koray Apartmanı'nın şantiye şefi tutuklandı.

30 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binaya ilişkin soruşturmada binanın şantiye şefi H.H.'nin tutuklanmasına karar verildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi Şükrü Balcı Caddesi'nde yıkılan ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Koray Apartmanı'yla ilgili binanın şantiye şefi H.H. gözaltına alındı.

Şüpheli H.H, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin dosyasına eklenen bilirkişi raporunda, binanın yapım aşamasındaki donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği nedeniyle asli kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.