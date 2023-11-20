"30 milyarlık deprem bağışı kayıp" iddiası

İçişleri Bakanı Yerlikaya, televizyonların ortak yayınında toplanan ve 115 milyar TL olarak açıklanan bağışın, 85 milyar TL olduğunu bildirdi. CHP'li Öztunç, "29 milyar 449 milyon lira nerede?" diye sordu.

Oktay EVSEN

Televizyon kanallarının ortak yayınında toplanan ve 115 milyar 146 milyon lira olduğu açıklanan bağışla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "85 milyar 697 milyon lira toplandı" bilgisi verdi. CHP Maraş Milletvekili Ali Öztunç, " Bakan Yerlikaya’nın verdiği cevaptan anlıyoruz ki 29 milyar 449 milyon liradan fazla bir tutar ortada yok. Nerede bu para" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP Maraş Milletvekili Öztunç'un soru önergesini yanıtladı. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından televizyonların ortak yayınında toplanan yardımlarla ilgili Yerlikaya, 85 milyar 697 milyon 129 bin lira bağış toplandığını ve bu tutarın 57 milyar 553 milyon 23 bin lirasının deprem bölgesindeki afetzedelere hane başı ödeme, vefat yardımı, taşınma, kira ödemesi, çadır, konteyner, tuvalet, gıda ve hijyen kolisi alımları için kullanıldığını bildirdi.

DEPREMDEN DE RANT

Öztunç, Yerlikaya'nın 29 milyar 449 milyon lira daha eksik bir rakam açıkladığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Nerede bu para. Milyonlarca kişinin önüne çıkıp kişisel reklamlarını yapar gibi milyonlarca lira bağışladığını söyleyen isimler bu millete olan sorumluluklarını yerine getirdi mi getirmedi mi? Bu kişiler kimler? Mutlaka açıklanması lazım. Öte yandan deprem bölgesine yapılan yardımların büyük çoğunluğunun kaynağının bu bağış kampanyasından olduğu anlaşılıyor. İnsanlar evsiz, hayatsız, kimsesiz kaldılar. Peki devlet nerede. Meclis’ten bütçe geçiriliyor. Şuraya şu kadar kaynak ayırdık diye övünüyorlar. Hangisi doğru? Depremin üzerinden bile rant elde etmeye çalışılmak istendiğini düşünmek bile istemiyorum.”