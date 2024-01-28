30 yaş altı gençler için Medya Sanatı Yarışması

Haluk SAĞKAL

İBB Kültür’ün düzenlediği 30 yaş altı katılımcıların başvurabileceği “Gençlere Alan Açık: Medya Sanatı Yarışması” için start verildi. Proje sahipliğini Banu Seyhan’ın yaptığı yarışmaya Türkiye’deki üniversitelerin lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve/veya mezunları 30 yaş altı katılımcılar 1’er eser ile başvurabilecek. kultur.istanbul/genclerealanacik adresinden online olarak yapılacak başvurular için son gün 26 Şubat.

Derya Yücel, Ecem Dilan Köse, Lalin Akalan, Mehmet Ünal, Murat Abbas, Ouchhh ve Selçuk Artut’tan oluşan Seçici Kurul, oylarıyla 1’inci, 2’nci ve 3’üncüyü belirleyecek. Kurul tarafından seçilen eserler, Taksim Sanat’ta sergilenerek aynı tarihlerde Radar İstanbul mobil uygulaması üzerinden halk oylamasına sunulacak. Kazanan eser sahibi, Halk Ödülü’nü alacak. Yarışmada Birinciye 75.000 TL, İkinciye 50.000 TL, Üçüncüye 25.000 TL ve Halk Ödülü 25.000 TL verilecek.