30 yılda 17 kez seçime girdi: Bu kez hem belediye başkanlığına hem de muhtarlığa aday

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Menderes Koçak (62), önümüzdeki seçimlerde hem köy muhtarlığı hem de belediye başkanlığına aday oldu. 1994 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 19 kez aday olan Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia etti.

Güncel 25.02.2024 14:13 Giriş: 25.02.2024 14:13

Güncelleme: 25.02.2024 14:22 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA