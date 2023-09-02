30 yıldır cezaevinde olan Nail Demir tahliye edildi

HDP’nin ağır hasta tutuklu listesinde yer alan ve hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soru önergesi verilen 59 yaşındaki Nail Demir tahliye edildi.

HDP’nin ağır hasta tutuklu listesinde yer alan 59 yaşındaki Nail Demir, 30 yılın ardından tahliye edildi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 59 yaşındaki Demir, cezaevi idare ve gözlem kurulu kararıyla 12 Ağustos’ta yapılması gereken tahliyesi 6 ay ertelendi.

Kolon kanseri ve prostat gibi hastalıklarına rağmen tahliyesi ertelenen Demir’in infaz hakimliğine yaptığı başvuru da reddedildi.

Demir’in infaz hakimliği kararına yaptığı itirazın ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle tahliye edildi.

Demir’in tahliyesinin ertelenmesi kararını Meclis’e taşıyan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a soru önergesi vermişti.