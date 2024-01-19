30 yıldır tutuklu olan Tahir Temel tahliye edildi

Manisa’da 26 Ocak 1994 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve “devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen 55 yaşındaki Tahir Temel, Elazığ Karakoçan T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu.

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Fotoğraf: MA

Siyasi gerekçelerle 1994 yılında gözaltına alınan 55 yaşındaki Tahir Temel 30 yıl sonra tahliye edildi. MA'da yer alan habere göre, Tahir Temel, Manisa’da 26 Ocak 1994 tarihinde gözaltına alındıktan sonra “devletin birliği ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklanmasının ardından sırasıyla Mersin, Elbistan, Yozgat, Adana Kürkçüler, Malatya, Van, Muş, Erzurum Oltu ve Gümüşhane cezaevlerinde tutuldu. Temel, son olarak kaldığı Elazığ Karakoçan T Tipi Cezaevi’nde tahliye edildi. 30 yıllık tutsaklığı boyunca 12 defa talebi olmadan farklı cezaevlerine sevk edilen Temel’i, Urfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen aile ve akrabaları cezaevi önünde alkış, zılgıt ve çiçekler ile karşıladı.