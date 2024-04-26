31 Mart’ta “karşıya” çalışanlara kapı kapalı

Yanıkömeroğlu’nun katılımı ile vekil sayısını artıran CHP yeni katılımlar bekliyor. CHP’ye kaybettirmek için çalışanların geri dönüş talebine ise sıcak bakılmıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP kaynakları, iktidarın Anayasa değişikliği hazırlığına yönelik, “AKP ile yan yana gelmemiz mümkün değil” değerlendirmesini yaptı. İktidarın mevcut Anayasa’ya uymadığının altını çizen CHP kurmayları, “Bir değişiklik yapmak istiyorlarsa önce, ‘Ben yaptım oldu’ anlayışı ile değiştirdikleri Anayasa’ya uysunlar” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin demokratik bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğunu belirten CHP kaynakları Osman Kavala, Can Atalay, Gezi Davası tutuklularının siyasi nedenlerle içeride tutulduğunu belirterek, “Tüm bunlar varken hiçbir şey yokmuş gibi AKP ile masaya oturamayız” ifadesini kullandı.

HASAN ÇAKIR AFFEDİLDİ

Aday belirleme sürecindeki tutumu nedeniyle istifası talep edilen CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın affedildiği öğrenildi. Çakır’ın CHP Lideri Özel’e, “Parti içi disipline uyacağını” söylediği bildirildi.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümünün ardından grup yeter sayısının yakalanması için CHP'den Saadet’e transfer olan Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın tekrar CHP’ye döneceği belirtildi. Saadet Partisi kaynakları ise Kasap’tan boşalan yer için yerine Demokrat Parti ve Meclis’te bağımsız görev yapan milletvekilleri ile görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

KOŞULSUZ GİRİŞ YOK

31 Mart seçimlerinin ardından CHP’ye geçmek isteyenlere yönelik detaylı bir inceleme yapılacağını ifade eden CHP kaynakları, “Başka bir partinin kadrolarına göz dikmeyeceğiz. Partimize gelmek isteyen herkese de kapıları koşulsuz şartsız açmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’ye kaybettirmek için çalışan ancak seçimin ardından CHP’ye dönmek isteyenlere sıcak bakılmadığını kaydeden CHP kaynakları, “Özellikle bizim partiden başka partiye gitmiş kişilerin partiye geri dönmesine de sıcak bakmıyoruz” diye konuştu.