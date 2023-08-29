313 tutuklunun tahliyesi engellendi

İHD, İdare ve Gözlem Kurullarının tutukluların koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik haklarını engelleyerek ikinci bir cezalandırma yoluna gittiğini belirtti. Açıklamada 313 tutuklunun tahliyesinin engellendiği kaydedildi.

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İdare ve Gözlem Kurulu’nun tutukluların tahliyelerini ertelemesine ilişkin birçok kentte açıklama yaptı. İHD’nin raporlarına göre ilgili yönetmeliğin uygulanmaya başlandığı 2021 yılının başından bu yana en az 313 tutuklunun tahliyesi birden fazla kez 6’şar ay veya 3’er aylık periyotlarla engellendi.

Tahliyesi engellenenlerden 88’inin hasta tutuklu listesinde olduğu, 42’sinin ise ağır hastastatüsünde olduğu kaydedildi. Yönetmeliğin uygulanmaya başladığı yıl şartlı tahliyesi engellenen ilk ağır hasta tutuklulardan olan Hayrettin Yılmaz da hastalıklarından kaynaklı olarak hapishanede yaşamını kaybetti.

İHD Merkez Hapishaneler Komisyonu tarafından Ankara Şube binasında yapılan basın açıklamasını HD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazıcı okudu.

KEYFİ KARARLAR

Bu yönetmelik doğrultusunda kurulan kurulların, kendilerini mahkeme yerine koyduğu kaydedilen açıklamada, "Mahpuslar hakkında iyi halli olup olmadıklarına dair değerlendirmede bulunmakta, mahpusların koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik haklarından yararlanıp yararlanmayacaklarına karar vermektedirler. İçlerinde yalnızca hapishane savcısı dışında hukukçu kimsenin olmadığı, mahpusların tahliye edilip edilmeyeceğine karar veren ve paralel bir mahkeme gibi hareket eden bu kurullar hukuki değildir. Kişi özgürlüğü ve güvenliğini doğrudan etkileyen ‘iyi halli’ kavramı bu haliyle hapishane yetkililerinin keyfi kararlarına bırakılmış durumdadır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kurullar hukuk dışına çıkarak, mahpusların koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik haklarını engelleyerek ikinci bir cezalandırma yoluna gitmektedir.Mahpusların tahliyelerinin engellenmesi, umut hakkını ortadan kaldırmakta ve hem mahpusları hem de ailelerini olumsuz etkilemektedir. İnsan Hakları Derneği olarak mahpusların özgürlüğünü engelleyen İdare ve Gözlem Kurullarının iptal edilmesini, tahliye şartları oluşan mahpusların bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz."