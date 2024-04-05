316 yıllık yapıyı restoran yaptılar

Üsküdar’ın simgesi Valide-i Cedid İmarethanesi restorana dönüştürüldü. 316 yıllık tarihi yapı cezaevine kendisi yerine parayla tuttuğu oto tamircisini yollayan “kayıp trilyon davasının” kilit ismi Mustafa Bilgen’e teslim edildi.

İsmail ARI

İstanbul Üsküdar’ın ve Boğaz’ın incisi olarak nitelendirilen, 1708 yılında inşa edilen tarihi Valide-i Cedid İmarethanesi restorana dönüştürüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 316 yıl önce “Şehir dışından gelenlere, yolculara, yoksul ve düşkünlere yemek verilmesi” için inşa edilen tarihi yapının açılışı ocak ayında yapıldı. Açılışa dönemin AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın da yer aldığı çok sayıda AKP’li katıldı.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarihi yapı için yap-işlet-devret modeliyle ihale düzenledi ve ihaleyi alan Bilgen İnşaat ise imarethaneyi restorana dönüştürdü.

Restoranın ocak ayındaki açılışına çok sayıda AKP’li katıldı.

DUBLÖRÜNÜ YOLLADI

Tarihi yapının teslim edildiği Bilgen İnşaat’ın sahibi Mustafa Bilgen ise bir döneme damgasını vurmuştu. Kapatılan Refah Partisi'nin Erzurum eski İl Başkanı olan Bilgen, “Kayıp Trilyon Davasının” kilit isimlerinden biriydi. Başta İGDAŞ ve İSKİ olmak üzere birçok büyük kentte su, elektrik ve doğalgaz sayacı okuma işleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın ana arter temizlik işlerini de yürüten Bilgen'in infaz yasasına göre 5 ay 20 gün hapis yatması gerekiyordu.

2007 yılında basında yer alan haberlere göre, Bilgen, 5 ay 20 günlük hapis cezasını Manavgat Cezaevi'nde çekecekti. 10 Ocak 2007’de biri "Bilgen'im" diyerek teslim oldu. 25 gün sonra Bilgen’in yerine 850 TL verdiği oto tamircisi Günay Halıcıoğlu'nu cezaevine yolladığı belirlendi.

SAVCI FARK ETTİ

O dönem Sabah gazetesinde yer alan bir haberde ise skandal şöyle anlatıldı: “Antalya, Manavgat ilçesine gelerek infaz savcılığına başvuran bir kişi, kendisini Mustafa Bilgen olarak tanıtıp cezasını çekmek istediğini söyledi. Yazışmaların ardından Bilgen olduğunu öne süren kişi infaz savcısı tarafından tutuklanarak cezaevine kondu. Bu arada İnfaz Savcısı Ramazan H., Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak Bilgen'in dosyasını getirdi. Savcı, dosyadaki fotoğrafla, tutukladığı kişinin benzemediğini fark etti. Bilgen'in doğum tarihine baktığında 53 yaşında olduğunu gören savcı, tutukladığı kişinin ise 35 yaşlarında olduğunu hatırlayınca sahtekârlığı da ortaya çıkardı. Mustafa Bilgen olduğunu söyleyen Günay Halıcıoğlu adlı eski bir sabıkalıydı ve cezaevinde tanıştığı Rasim Kalender tarafından zor durumdaki ailesine maddi yardım vaadi ve 850 TL harçlık alarak cezaevine girmeyi kabul ettiğini, Rasim Kalender, Mustafa Bilgen ve oğlu Hüseyin Bilgen tarafından Antalya'da iki gün tatil yaptıktan sonra savcılığa teslim olduğunu anlattı.”

AHLAK KİTABI VAR

“Cezaevinde dublörünü yolladığı” belirtilen Bilgen’in bir de "Yüksek İslam Ahlakı" isimli bir kitabı var. Bilgen kitabının önsözünde "adaleti" şöyle anlatıyor: “Başkalarının gelişi-güzel istek ve yönlendirmelerinden etkilenmeyen, istikrarlı bir doğrulukla gerçekleşen ruhsal denge ve olgunluktur...”

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“SİZİ İLGİLENDİRMEZ” DEDİ

BirGün, Bilgen İnşaat’a ulaştı. Mustafa Bilgen’in oğlu Hüseyin Bilgen yaptığı açıklamada, “Bu alanı yap-işlet-devret modeliyle yaptık. Burası Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bizim aramızda olan bir şey. Sizi neden ilgilendiriyor. Sizi ilgilendiren nedir? Size ne… Burası sizi ilgilendiren bir şey değil. Mahkemeler var, savcılar var…” dedi.