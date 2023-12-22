32 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu: 304 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, IŞİD'e yönelik Kahramanlar-34 operasyonlarında 304 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile IŞİD'e yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 32 ilde eş zamanlı olarak Kahramanlar-34 operasyonları düzenlediklerini belirten Yerlikaya, aralarında İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu bu illerde 304 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Terörle mücadele son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.