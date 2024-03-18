33 yaşındaki eski oyuncu Batuhan Berkay Göksu hayatını kaybetti

Oyuncu Batuhan Berkay Göksu, 33 yaşında hayatını kaybetti.

2000'li yılların başında popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak yer alan Batuhan Berkay Göksu yaşamını yitirdi.

33 yaşındaki Göksu, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

'Seni Yaşatacağım' dizisinde 'Can' karakterin canlandıran Göksu; Nurseli İdiz, Can Gürzap, Berna Laçin ve Yetkin Dikinciler gibi isimlerle rol almıştı.

12 Nisan 2014'te Yasemin Göksu ile evlenen Berkay Göksu, ilerleyen yıllarda oyunculuğu bırakarak yazılımcı olarak iş hayatına devam etmişti.