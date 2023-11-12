34. Ankara Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

34. Ankara Film Festivali’nde ödüller kapanış töreninde sahiplerini buldu. 'Karganın Uykusu' en iyi film seçilirken, En İyi Yönetmen ödülü Kör Noktada filmiyle Ayşe Polat’ın oldu.

Emrah KOLUKISA

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi tarafından desteklenen 34. Ankara Film Festivali’nde ödüller Büyülü Fener Sinemaları’nda düzenlenen kapanış töreninde sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı gecede Ulusal Uzun, Belgesel ve Kısa Film Yarışmaları’nın kazananları ve VEKAM Ödülü sahiplerini buldu. Ulusal Uzun Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü Tunahan Kurt’un ‘Karganın Uykusu’ filmine verilirken, En iyi Yönetmen ödülü ‘Kör Noktada’ filmiyle Ayşe Polat’a, Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü ise Umut Subaşı’nın yönettiği ‘Sanki Her Şey Biraz Felaket’ filmine verildi. Fırat Özeler’in yönettiği “Kavur” En İyi Belgesel, Vehbi Bozdağ’ın yönettiği ‘Kurbağalar’ da En İyi Kısa Film Seçildi. VEKAM Ödülü ise Laf Aramızda Engürü Kahve filmiyle Özlem Mengilibörü ve Can Mengilibörü’ye veridi.

SİYAD ÖDÜLÜ: KARGANIN UYKUSU

Sinema yazarları Ali Ercivan, Fatih Özgüven ve Yeşim Tabak’tan oluşan Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü’nü Tunahan Kurt’un Karganın Uykusu filmine verdi. Jüri "Salondan çıktığımız andaki heyecanımıza sadık kalarak, arayan ve deneyen sineması sebebiyle SİYAD ödülünü Karganın Uykusu'na veriyoruz," dedi.

EN İYİ FİLM: 'KARGANIN UYKUSU'

Yedi filmin yarıştığı Ulusal Uzun Film Yarışması’nın yönetmen Derviş Zaim’in başkanlığı yaptığı jürisinde oyuncu Murat Kılıç, oyuncu Selin Yeninci ve yazar Mine Söğüt yer aldı. Jüri Tunahan Kurt’un Karganın Uykusu filmini en iyi film seçerken; En İyi Yönetmen ödülü Kör Noktada filmiyle Ayşe Polat’ın oldu. Jüri Özel Ödülü Fikret Reyhan’ın Cam Perde filmine, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Aniden filmiyle Defne Kayalar’a, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de Kör Noktada filmiyle Ahmet Varlı’ya verildi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Kör Noktada filmindeki performansıyla Nihan Okutucu’ya En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de Aniden Filmindeki performansıyla Öner Erkan’a sunuldu. Ayrıca jüri, ‘Oyunculuk performanslarındaki bütünlük nedeni ile “Sanki Her Şey Biraz Felaket” filminin dört oyuncusunun performanslarını dikkate değer görmüştür,’ dedi.

Defne Kayalar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü usta oyuncu Menderes Samancılar verdi.

EN İYİ BELGESEL: KAVUR

Yönetmen Sevinç Baloğlu, Yönetmen Aslı Akdağ ve Yönetmen Mustafa Ünlü’den oluşan jüri Fırat Özeler’in ‘Kavur’ belgeselini En İyi Belgesel seçti. ‘Jüri ‘Aidiyet Hissi nedir? Ne zaman kendimizi bir coğrafyaya, bir mekâna, daha da önemlisi bir aileye ait hissederiz? Aidiyet arayışı bir sinemacının hikayelerinde, kamerasında düne, bugüne ve yarına ne söyler? Türkiye sinemasının en özgün ve kıymetli yönetmenlerinden Ömer Kavur’u ona yakışan özgünlükle bir anlatı kurarak şiirsel bir sinematografi ile perdeye aktaran Fırat Özeler’in Kavur filmine En iyi Belgesel Film Ödülünü verdik,’ dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü de Kör Noktada filmiyle Ahmet Varlı’ya verildi.

EN İYİ KISA FİLM: 'KURBAĞALAR'

Oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, oyuncu İlker Savaşkurt ve Yönetmen ve senarist Hakan Ünal’dan oluşan jüri Vehbi Bozdağ’ın Kurbağalar filmini En İyi Kısa Film seçti. Jüri, ‘Evrensel sinema öğelerinin derin bir şekilde hissedildiği, karakterin kadınlık bastırılmışlığını naif ve düzeyli bir oyunculukla yansıtıldığı minimal; izleyiciyi ilk andan itibaren karakterin dünyasına ve hikayeye hapseden ve sonuna kadar bırakmayan bir film olduğu için Vehbi Bozdağ’ın yönettiği Kurbağalar filmine veriyoruz’, dedi.

VEKAM ÖZEL ÖDÜLÜ: 'LAF ARAMIZDA ENGÜRÜ KAHVE'

Belgesel yönetmeni Kerime Senyücel, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ipek A. Çelik Rappas ve Ankara Film Festivali Belgesel ve Kısa Filmler Koordinatörü Armağan Biet’ın yer aldığı VEKAM jürisi Özlem Mengilibörü ve Can Mengilibörü’nün Laf Aramızda Engürü Kahve filmine verdi.

ÖDÜLLER

• En İyi Film:

Karganın Uykusu- Tunahan Kurt

• Jüri Özel Ödülü:

Cam Perde – Fikret Reyhan

• Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü: Sanki Her Şey Biraz Felaket –Umut Subaşı

• En İyi Yönetmen:

Ayşe Polat –Kör Noktada

• En İyi Kadın Oyuncu:

Defne Kayalar - Aniden

• En İyi Erkek Oyuncu:

Ahmet Varlı – Kör Noktada

• En İyi Yardımcı

Kadın Oyuncu:

Nihan Okutucu – Kör Noktada

• En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Öner Erkan–Aniden

• Onat Kutlar En İyi

Senaryo Ödülü:

Ayşe Polat–Kör Noktada

• En İyi Görüntü Yönetmeni: Patrick Orth - Kör Noktada

• En İyi Sanat Yönetmeni: Osman Özcan, Görkem Canbolat–Kör Noktada

• En İyi Özgün Müzik:

Saki Çimen-Annesinin Kuzusu

• En İyi Kurgu: Serhad Mutlu, Jörg Volkmar–Kör Noktada

• SİYAD En İyi Film Ödülü: Karganın Uykusu- Tunahan Kurt

• Ulusal Belgesel Film

Yarışması En İyi Belgesel Film Ödülü: Kavur–Fırat Özeler

• Ulusal Kısa Film Yarışması En İyi Kısa Film Ödülü: Kurbağalar–Vehbi Bozdağ

• VEKAM Özel Ödülü:

Laf Aramızda Engürü Kahve Özlem Mengilibörü ve

Can Mengilibörü