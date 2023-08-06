"34 gündür suyum yok" diyerek ASAT şubesini basan kişinin vanası kapalıymış

Suyunun 1 aydan uzun zamandır nedensiz şekilde kesik olduğunu iddia ederek Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü binasını basan kişinin, evindeki su vanasının kapalı olduğu ortaya çıktı.

Antalya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), 4 Ağustos günü, suyunun 34 gündür kesik olduğuu iddiasıyla ASAT'ın Alanya şubesini basan kişinin evindeki su vanasının kapalı olduğunu açıkladı.

Cuma günü şubeye gelen bir kişi, "34 gündür benim suyum yok" diye bağırarak elindeki su şişelerini etrafa fırlatmış ve hakaretlerde bulunmuştu. Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan ASAT, abonenin evine gidilerek kontrol yapıldığını ve ana giriş vanasının kapalı olduğunun tespit edildiğini duyurdu:

Açıklamada, "4 Ağustos Cuma günü, ASAT Alanya şubemize gelerek kamu malına zarar veren ve diğer abonelerin hizmet almasını bir süreliğine engelleyen şahsın, 'Suyum akmıyor' diye şikayetçi olduğu aboneliğin bulunduğu ev, olayın hemen sonrasında kontrol edilmiş, ana giriş vanasının kapalı olduğu görülmüştür. Bina girişinde su kesintisi ya da basınç düşüklüğünün olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kişi hakkında yasal işlemlerin başlatılacağı da duyuruldu.