‘34 yaş kontenjanı’ belli bir kesim için mi?

BirGün/Ankara

YÖK’ün, “Tüm kadınlara eşitlikçi bir uygulama” olarak sunduğu, “34 yaş üstü kadınlar kontenjanı” düzenlemesi TBMM gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, uygulamanın yalnızca belli bir kesiminin yararlanması amacıyla hayata geçirildiğini savundu.

Emir, düzenleme için özellikle 34 yaş sınırının belirlenmesinde 2007’ye kadar başörtüsü nedeniyle üniversiteye giremeyen kadınların durumunun etkili olduğunu öne sürdü. Belirli bir kesime ayrıcalık sağladığı iddiasıyla gündeme gelen uygulama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a da soruldu. CHP'li Emir’in, Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu sorulara yanıt arandı:

Söz konusu kontenjan uygulaması, geçmişte başörtüsü nedeniyle üniversiteye gidemeyen kadınlar için mi hayata geçirilmiştir?

YKS için belirlenen 34 yaş üstü kadınlar kontenjanı uygulaması kapsamında, yaş sınırı hangi kriterlere göre belirlenmiştir?

Uygulama doğrultusunda 1990 doğumlu kadınların da kontenjana dahil edilmesi planlanmakta mıdır?

HAKSIZLIK OLUŞTU

Uygulamanın, yeterince duyurulmadan ve alelacele hayata geçirildiğini söyleyen Emir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Adeta gizli saklı yapılan bir düzenleme sadece bir kesimin yararlanmasına açık tutulduğu için yanlış olmuştur. Ayrıca YÖK Başkanı, ‘kimsenin hakkı yenmemiştir’ demiştir ancak bir kontenjan açılma durumu olanaklı ise tüm yarışan öğrencilerimiz için açılmalıdır. Sonuç olarak burada yarışa giren adaylar aleyhine bir haksızlık oluşmuştur.”