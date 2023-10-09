34 yıl sonra ayin

Haber Merkezi

Şırnak merkeze bağlı ve Gabar Dağı zirvesinde yer alan Dêra Jor köyünde, Süryaniler tarafından 7 ve 8’inci yüzyılları arasında inşa edildiği belirtilen Mor Aho Manastırı’nda 34 yıl sonra ilk kez ayin gerçekleştirildi.

Köyün 1990 yılında “güvenlik” gerekçesiyle boşaltılmasının ardından Avrupa’nın farklı ülkelerine göç eden Süryaniler köylerini ziyaret etti. MA’da yer alan habere göre, harabeye dönmüş ve define avcıları tarafından kazılmadık yeri bırakılmayan manastırda ayin yapıldı. Ayin sırasında mumlar yakıldı, dualar edildi.