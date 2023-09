35. Uluslararası Art Suits Sanat Çalıştayı, sergiyle devam ediyor

Uluslararası Art Suites Sanat Çalıştayı”nın 35.’si, 17 Eylül’de başladı. 12 yıl önce, Türkiye'deki öncü ressamların başlattığı çalıştayın son günü, sanatçıların yapıtlarından oluşan “Ben ve Öteki” konseptli bir sergi açıldı.

12 yıl önce, Türkeye'deki öncü ressamların başlattığı “Uluslararası Art Suites Sanat Çalıştayı”nın 35.’si, 18 seçkin ressamın katılımıyla 17 Eylül’de sanat yazarı İbrahim Karaoğlu’nun küratörlüğünde ve Dilan Kaya’nın koordinatörlüğünde, “Ben ve Öteki” konseptiyle başladı.

Ressam Ahmet Şinasi İşler, Ayhan Çetin, Baran Kamiloğlu, Çetin Bilgin, Erol Batırberk, Gözde Atlas, Handan Korkmaz, Hayati Misman, Ilgın Erdem Apak, Kadir Öztoprak, Mesut Mert Uçkan, Musa Köksal, Nihat Kahraman, Necmettin Özlü, Pınar Kuseyri, Sinan Ayber, Sibel Ünalan, Zahit Büyükişliyen ve fotoğraf sanatçısı Oktay Ünalan’ın katılımıyla gerçekleşen çalıştayın son günü, sanatçıların yapıtlarından oluşan “Ben ve Öteki” konseptli bir sergi açıldı.

Çalıştay küratörü İbrahim Karaoğlu, “Ben ve öteki kavramları birbirlerinin varoluşunu imgeler. Aralarındaki diyalektik bağıntı, yaşamı anlamlandırma sürecinde tanımlar birbirlerini. Ve benden hareketle tanımlanır, kurgulanır öteki. ‘Ben bir başkasıdır’ der ya Fransız şair Arthur Rimbaud, bu onun şiirsel özne olarak kendisini tanımlaması ve şiirde kendisini ifade etmesiyle ilgilidir aslında. Rimbaud, burada ‘ben’ sözcüğünün, gerçek benliğinin dışında başka bir varlık veya şeyi ifade ettiğini ima eder. Bu dize, Rimbaud'un tam olarak kim olduğunu anlamaya çalışan okuyucular için bir ipucu sağla" diye tanımladı.

Karaoğlu, şöyle devam etti:

"Rimbaud’dan yüzlerce yıl önce, Yunus Emre de ‘Bir ben vardır benden içeri’ kelamıyla aynı şeyi söylemiştir. Friedrich Nietzsche de ‘Sen her zaman farklı bir insansın.’ diyerek ifade etmiştir bunu. Jacgues Lacan’ın, ‘Ben her zaman Öteki'nin alanındadır.’ demesi de bundandır. ‘Benliğin kendini tanımlaması için ötekine ihtiyaç duyduğu’ söylemi çok eskidir ve birçok düşünür tarafından dile getirilmiştir. Emmanuel Levinas’ın dediği gibi öteki ile olan ilişkilerimiz de tüm diğerleriyle olan ilişkilerimize anlam katar aslında. İmgelemi bu öndeyişle dolayımlı olan çalıştayımızdaki her sanatçının kendi ‘Ötekisi’ne doğru yolculuğu üzerinden yaptığı yapıtlarla doldu ‘Art Suites Galeri’nin içi.”