36 kişi göz göre göre öldü: Ezgi Apartmanı'nın taşıyıcı sistemine sayısız müdahale

6 Şubat depreminde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'da yapılan bilirkişi incelemesi, binanın taşıyıcı sistemine sayısız müdahalede bulunulduğunu ortaya koydu. Apartmanda yaşayanların müdahalelere ilişkin şikayetleri dikkate alınmadı

BirGün/Ankara

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nda kolonların kesildiği, kirişlere müdahale edildiği, ilave yük getirecek eklemeler yapıldığı ortaya çıktı. Apartmanda yaşayanların mühendislik hizmeti alınmadan yapılan tadilatlara ilişkin şikayetleri de dikkate alınmadı.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı düzenlediği basın toplantısında, Ezgi Apartmanı'nda yaptıkları inceleme sonrası hazırlanan raporu açıkladı. 36 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanda ölen oğlu için yargı sürecini başlatan Nurgül Göksu'nun talebi üzerine hazırlanan raporda, apartmanın yıkılmasına neden olan süreç ayrıntıları ile anlatıldı. İMO'nun birçok olaya benzerliği ve yapılan birçok hataya örnek oluşturabileceğini düşünerek kabul ettiği bildirilen inceleme sonrası hazırlanan raporda, İmar Barışı'ndan yararlanan binanın o dönemde bile mühendislik incelemesine tabi tutulmadığı vurgulandı.

TADİLAT RUHSATI ALINMAMIŞ

Taşıyıcı sistemindeki değişikliklerin apartman yönetimi tarafından şikâyet edilmesine karşın dikkate alınmadığı bildirilen raporda , tadilat ruhsatı alınmadan binanın taşıyıcı sistemine birçok noktada müdahale edildiği belirtildi.

Ezgi Apartmanı’nın altında yer alan pastanenin iç mekân videoları incelenerek “Tadilat Ruhsatı” gerektiren birçok müdahalenin yapıldığı görülen incelemenin sonucunda tespit edilenler şöyle:

"Kolon kesme

Kirişe müdahale

Döşemeye müdahale

Kapıcı dairesini dükkâna katma

Ara duvarları kaldırma

İlave yük getirecek eklemeler (duvar vs.)"

BİLİMSEL OLARAK KARŞILIĞI YOK

Deprem Yönetmeliği'nin yeni yapılacak binaların tasarımı ve mevcutta bulunan binaların değerlendirilmesi için kullanılabildiği ancak depremde yıkılan bir binanın deprem performansı için kullanılamadığı hatırlatılan açıklamada, performans analizlerinin binanın yıkımının ardından gerçekleştiği vurgusu yapıldı. Tatlı'nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şüphesiz ki herhangi bir yapının süreç içerisinde değişik ihtiyaçlara göre revize edilmesi gerekebilir. Ancak bu konuda özen gösterilmesi gereken şey bu revizyonların bir mühendislik hizmeti olarak algılanması gerekliliğidir. Ezgi Apartmanı özelinde değerlendirilmesi gerekirse altındaki işletmenin ihtiyaçlarına göre bir revizyon yapılması gerekiyorsa Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak gerçekleştirilecek “Performans Analizi” ile birlikte yapılması istenilen revizyonların yapının davranışını nasıl etkileyeceği gözlenecek ve gerekli ise güçlendirme seçenekleri ile birlikte bu revizyonlar yapılabilecekti. Ancak dava dosyasından gördüğümüz üzere zamanında yapılmayan Performans Analizleri binanın yıkımının gerçekleşmesinin ardından yapılmıştır. Yönetmelik gerekliliğini sağlamaktan oldukça uzak numuneler ve kabullerle yapılan bu analizin bilimsel olarak da herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır."

Tatlı, tüm kamu idarelerinin, sorumluluklarını prosedür olarak değil yaşamsal bir görev olarak görmesi gerektiğini belirterek, "İmar Barışı benzeri tüm uygulamalardan vazgeçilmeli. Yapılarımıza, deprem sonrası değil deprem öncesi mühendislik hizmeti verilmeli. Yapılarla ilgili taşıyıcı sistemler periyodik olarak kontrol edilmeli" dedi.