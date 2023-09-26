39 işçiyi işten çıkaran Agrobay yetkilisi: İşçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor

İzmir’de faaliyet gösteren Agrobay’da, sendikalaştıktan sonra işten çıkarılan tarım işçilerinin direnişi 35 gündür devam ederken, işten çıkarmaların sendikal faaliyetlerle ilgili olmadığını savunan ve 'marjinal' grupların bir karalama kampanyası sürdürdüğünü iddia eden şirket yetkilisi Arzu Şentürk Salık, "Hak bu şekilde aranmaz, yargıya gidilir. Hepimiz biliyoruz ki işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor" dedi.

Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan tarım işçilerinin sera önündeki eylemi 35 gündür sürerken işten çıkarmalarla ilgili açıklamlarda bulunan şirket yetkilisi Arzu Şentürk Salık skandal açıklamalarda bulundu.

Toplu işten çıkarmaların sendikal faaliyetlerle ilgisi olmadığını savunan Salık, "Burada birileri kahraman olmak, birileri de kolaydan para almak istiyor. Hak bu şekilde aranmaz, yargıya gidilir. Hepimiz biliyoruz ki işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor" dedi.

Büyük çoğunluğu kadın işçilerden oluşan İzmir Bergama'daki tarım işletmesi Agrobay'da bir ay önce işten çıkarılan 39 işçinin 31'i, Kod 46 maddesiyle tazminatsız işten çıkarıldı.

Kod 46 maddesiyle Agrobay, "işverenin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar" gerekçelerini öne sürdü.

İşçiler ise işyerinde sistematik amir baskısına maruz kaldıklarını, ağır işlerde eksik ekipmanlarla çalıştıklarını, maaşların düzensiz ödendiğini, iş kazalarının gizlendiğini ve bunlar karşısında sendikalaştıkları için işten çıkarıldıklarını söylüyor.

İşçiler, Tarım-Sen'e üye olduktan sonra sendikal gerekçelerle işten çıkarıldıklarını söylerken, şirket ise işten çıkarmaların sera içerisinde sendika faaliyetleriyle ilgili olmadığını savunuyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk Salık, "Marjinal grupların gölgesi altında tamamen bir karalama kampanyası sürüyor" dedi.

"KADINLAR SICAKTAN CAN VERECEK DURUMA GELİYORDU"

İşten çıkarılan ziraat mühendisi Mehmet Aksoy, Ağustos ayında birkaç gün içinde sendikalı işçi sayısının 30'lara çıkmasıyla birlikte işverenin durumu fark ettiğini ve işlerine son verdiğini kaydetti. Aksoy, "Kadınlar artık sıcaktan can verecek duruma geliyordu, düzgün bir fan sistemi yoktu. Biz orada hiçbir iş güvenliği olmadan çalıştık" diye konuştu.

İşçilerin iddiaları sorulan Agrobay Seracılık Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Şentürk Salık ise ilk önce 23 Ağustos’ta bir ziraat mühendisi ve bir ziraat teknikerini tüm haklarını vererek işten çıkarttıklarını, aynı günün akşamında kalabalık bir işçi grubunun işletmenin çıkışını kapattığını söyledi.

İşten çıkarmaların sendikalaşma ile ilgili olmadığını iddia eden Salık, eylem yaparak iş yeri giriş çıkışını kapatan kişilerin kameradan tespit edilerek işten çıkarıldığını kaydetti:

"Bu arkadaşlar işletmemizin giriş çıkışını kapatarak, yaklaşık 2 saat buradan servislerin çıkmasını engellediler, içerideki misafirlerimizin dışarı çıkmasını ve dışarıdan girişleri engellediler. Biz de bir sonraki gün bunların işlerine son verdik. Bugün yine benim işletmemin önü kapatılsın, ben onları da çıkarmak zorundayım, burada her aklına esen giriş çıkışı mı kapatacak? Videoda kim işletmenin giriş çıkışını kapattıysa, kim suç işlediyse sadece o insanları çıkarttık. Hatta videoda isim benzerliğinden bir bayanı yanlışlıkla çıkarmışlar, onu geri aldık, videoda olanı çıkardık. Biz orada kim sendikalıydı, kim değildi bilmiyoruz."

Tarım ve hayvancılıkta bin çalışanı olan Agrobay için "39 kişinin tazminatına göz koyacak kadar küçük bir şirket değil" diyen Salık, konunun hukuka taşındığını ve 46. Maddeyi kaldırarak tazminatların ödenmesi kararı çıkarsa, tazminatların ödeneceğini iddia etti.

İş yeri önündeki eylemde 1,5 yıl önce tüm haklarını alarak işten çıkarılmış bir kadının da olduğunu söyleyen Salık, "mesele işçi hakları değil" dedi: "Marjinal grupların gölgesi altında tamamen bir karalama kampanyası sürüyor. Gelen grupların içinde iki tane işçi var, geri kalanların hepsi başka insanlar. Bu işçi meselesi değil."

İş yerinde güvencesiz çalışma iddialarını yalanlayan Salık, işçilerin düzenli sağlık kontrolünden geçtiğini ve tüm iş kazalarının kayıt altına alındığını savundu:

"Hak bu şekilde aranmaz, yargıya gidilir. Hepimiz biliyoruz ki işçi zaten bu ülkede 1-0 önde başlıyor. İyi niyetli bir insan arabulucuya gider, sizinle konuşur, olmazsa davaya gider. Ama bunların niyetleri çok başka. Burada birileri kahraman olmak istiyor, birileri de kolaydan para almak istiyor ama bu işler öyle kolay değil. Biz burada gece gündüz çalışıyoruz."

KOD 46 NE ANLAMA GELİYOR?

Kod 46 ile işten çıkarılan işçiler İşkur'dan işsizlik maaşı alamıyor; işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi gerekmiyor.

Ayrıca Kod 46 ile işten çıkarılan bir işçi, başka bir yerde iş aramak istediğinde türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Karabulut, sadece içeride kalan haklarını ve kod 46'nın düzeltilmesini istediğini söyleyerek, "Psikolojim çok bozuldu, çıktığımda kendime geldim. İşe asla dönmek istemiyorum" diyor.

Agrobay işçileri, Kod 46'nın geri çekilmesini talep ederken, işveren ise bu kararı mahkemenin vereceğini söylüyor.