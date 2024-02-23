393 milyonluk satış

Haber Merkez

Bitlis’te belediyeye atanan kayyumlar ile AKP’liler, kentte 676 gayrimenkulü 393 milyon 511 bin TL’ye sattı. Bitlis merkez ve bağlı ilçelerinde kayyumların ve AKP’li yöneticilerin yüzlerce taşınmazı sattığı ortaya çıktı. MA’nın haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Bitlis Milletvekilli Hüseyin Olan, kaç taşınmazın satıldığı ve gelirin nerelere harcandığına dair Meclis’e soru önergesi verdi.

Önergeye 25 Ocak’ta yanıt veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bitlis ve ilçe belediyeleri tarafından son 10 yıl içinde 676 adet gayrimenkulün satıldığını paylaştı. Bu gayrimenkullerin toplamda 393 milyon 511 bin liraya satıldığına yer verdi. Bakanlık yanıtında, sadece merkez beledi[1]yesinin 165 adet gayrimenkulu 261 milyon 225 bin liraya sattığı ifade edildi.