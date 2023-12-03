4 Aralık 2023 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

Olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte milyonlarca veli ve öğrenci 4 Aralık 2023 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. MEB tarafından kar tatili ilan edilen iller listesi geçtiğimiz günlerde paylaşılırken birçok yurttaş 4 Aralık 2023 okullar tatil mi sorusunu sorguluyor. Peki, 4 Aralık 2023 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller...

4 Aralık 2023 okullar tatil mi? | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilirken öğrenci ve veliler 4 Aralık 2023 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 4 Aralık 2023 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller...

4 Aralık 2023 okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin Trakya kesimi, Kıyı Ege, İstanbul, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin etmesiyle birlikte 4 Aralık okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Bu kentlerin belli bölgelerinde eğitime ara bugün itibariyle verilirken yarının da tatil olup olmadığı birçok öğrenci ve öğretmen tarafından araştırma konusu oldu. Henüz bu illere dair Valilik ve Kaymakamlıklardan 4 Aralık 2023 Çarşamba günü için eğitim öğretime ara verileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Kar tatili ilan edilen iller

4 Aralık 2023 günü için kar tatili ilan edilen iller valilik ve kaymakamlıkların açıklamaları geldikçe güncellenecektir. Şu an için herhangi bir kaymakamlık ya da valilikten yarın okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.