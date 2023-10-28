4 aydır kayıp Bedriye Kılıç'ı, evli olduğu Tayfur'un öldürdüğü ortaya çıktı

Konya'da 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ın, evli olduğu Tayfur Kılıç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Tayfur Kılıç, kadını öldürdüğünü ve cansız bedenini uçurumdan attığını itiraf etti.

Kadın 28.10.2023 11:57 Giriş: 28.10.2023 11:57

Güncelleme: 28.10.2023 12:39 Kaynak: AA

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Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan kadını öldürdüğü belirlenen Tayfur Kılıç, gözaltına alındı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Temmuz'da evli olduğu Tayfur Kılıç (36) tarafından kayıp ihbarında bulunulan Bedriye Kılıç'ın (36) bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, bir süre yürüttükleri arama çalışmalarında 3 çocuk annesi kadınla ilgili bir ize rastlamadı. Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye Kılıç'ın bulunması için 'Müge ile Tatlı Sert' programına çıkarak yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katıldığı programda çelişkili ifadeler veren Tayfur Kılıç'ı İstanbul'dan Akşehir'e döndüğünde otobüste gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, Bedriye'yi öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan kadının kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürdüğü kadının cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenildi. Tayfur Kılıç, Konya Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından yer gösterme için cesedin atıldığı dağlık alana götürüldü.