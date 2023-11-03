4 bin kişi mağdur ama suçlu bulamadılar: Milyarlık vurgun

AKP’lilerin yönettiği Yeşil GYO, binlerce kişiye sattığı daireleri teslim etmedi. Yurttaşlardan yaklaşık 300 milyon dolar toplayan ve Halkbank’tan da 600 milyon TL kredi alan şirkete açılan soruşturma sessiz sedasız kapatıldı.

İsmail ARI

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO), İstanbul Esenyurt’ta inşa edeceğini açıkladığı Innovia isimli konut projesiyle ev sahibi olma hayali kuranlardan milyonlarca lira topladı. Hatta Halkbank’tan da milyonlarca liralık kredi kullanan şirket evleri teslim etmedi.

Yeşil GYO, 6 bin 500 konutun yer alacağını açıkladığı Innovia projesini 2010 ve 2011 yıllarında maket üzerinde sattı. Dönemin AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu da garantör sıfatıyla projede yer aldı. Daireler, 2013 yılında tamamlanarak teslim edileceğinin belirtilmesine rağmen aradan geçen 10 yıla rağmen teslim edilmedi.

Projeden daire almak isterken mağdur olan 4 bin kişi ise hukuk mücadelesi başlattı. Dairelerin ortalama 140 bin TL’ye satıldığı ve Yeşil GYO’nun o dönem 4 bin kişiden yaklaşık 300 milyon dolar toplandığı ifade edildi. Hatta şirket bir de kamu bankası olan Halkbank’tan 600 milyon TL kredi kullanmasına rağmen inşaatları tamamlamadı, konutları teslim etmedi.

AKP’Lİ VEKİL DE YÖNETİCİ

Tüm birikimlerini ev sahibi olma hayali ile Yeşil GYO’ya verip konut mağduru olan 387 kişi 2019 yılında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar, dairelerin teslim edilmediğini hatta birden fazla kişiye satıldığı iddia ederek şirketin ve Halkbank yöneticilerinin “Dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” gibi suçları işlediğini belirtti.

Suç duyurusunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dostu olduğu iddia edilen Yeşil GYO’nun sahibi Kamil Engin Yeşil’in, uzun yıllar şirketin Yönetim Kurulu Üyesi olan ve 14 Mayıs seçimlerinde AKP’den Adıyaman Milletvekili olan Resul Kurt’un, şirket ile ortaklık ilişkisi kurduğu iddia edilen yandaş Türkiye gazetesi ile TGRT TV’nin bağlı olduğu İhlas Holding’in patronu Ahmet Mücahid Ören ile Halkbank’ın üst düzey yöneticilerinin de cezalandırılması istendi.

Kamil Engin Yeşil

Resul Kurt

SESSİZ SEDASIZ KAPATILDI

Ancak, suç duyurusu yargıdaki çürüme en fazla görüldüğü yer olduğu öne sürülen Bakırköy Adliyesi’nde dört yıl boyunca davaya dönüşmedi. Dört yılın ardından, 19 Ekim 2023 tarihinde, “Kamu adına kovuşturmaya yer yok” kararı verilen milyarlarca liralık vurgun soruşturması sessiz sedasız kapatıldı.

Projenin mağdurlarından olan Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi BirGün’e yaptığı açıklamada, “Evleri 2011’de maket üzerinden satıp ‘2013 yılında teslim edeceğiz’ dediler. Ben de 2+1 ev için o dönem 140 bin TL ödedim. Evlerimizi teslim etmediler. 6 bin 500 dairenin yer aldığı projenin 4 bin mağduru var. Yeşil GYO’nun sahibi yurtdışında yaşarken biz burada hakkımızı arıyoruz. Yeşil GYO’nun Tuzla ve Sakarya Arifiye’deki projelerinin de çok sayıda mağduru var” dedi.

SAVCI ŞİKÂYET EDİLDİ

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Sözcüsü Fahri Kaygu ise “Şirket projeyi tamamlamak için Halkbank’tan kredi çekti ama yine tamamlamadı. Sadece vatandaştan yaklaşık 300 milyon dolar gibi para toplandı. Yani hem vatandaştan hem kamu bankasından para aldıkları halde konutlar teslim edilmedi. Hatta yapılan suç duyurusunun ardından yürütülen soruşturmada gizlilik kararı dahi aldırdılar. Dört yıl önce açılan soruşturma dosyasını kapatan Cumhuriyet Savcısı da birçok yere şikâyet edildi” diye konuştu.

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YÜZYILIN EN BÜYÜK SOYGUNU

AKP döneminde, ihaleler ve satılan değerli kamu arazileriyle müteahhitler zengin edildi. İktidar eliyle kasalarını doldurulan müteahhitler, ülkenin dört bir köşesinde peş peşe devasa konut projelerinin temelini attı. Ancak birçok konut projesi aradan geçen yıllara rağmen bitirilemedi. Bitirilemeyen projeler nedeniyle yüz binlerce kişinin konut mağduru olduğu tahmin ediliyor. En az 100 bin kişi ev sahibi olma hayali kurarken konut mağduru olduğu ve bu şekilde 21’inci yüzyılın en büyük soygununun yapıldığı ifade ediliyor. Soygunun 2 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor.