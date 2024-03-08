4 eski HDP milletvekiline hapis cezası

Hakkari'de' terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle yargılanan eski HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, 7 yıl 6'şar ay, Van milletvekilleri Aysel Tuğluk ile Nazmi Gür ise 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkari'de 'terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle' yargılanan eski HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani ve Ağrı Milletvekili Halil Aksoy'a 7 yıl 6'şar ay, Van milletvekilleri Aysel Tuğluk ile Nazmi Gür'e 6'şar yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Zozani, Aksoy, Tuğluk ve Gür ile eski HDP Milletvekili Esat Canan'ın Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 17 Ağustos 2012'de PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Aksoy ve Gür, başka dosyadan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Zozani, Tuğluk ve Canan ise duruşmaya katılmadı.

Demans teşhisi konulan Aysel Tuğluk'a, 2 sene önce Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından cezaevinde kalamayacağına dair rapor verilmiş ve Tuğluk 27 Ekim 2022'de tahliye edilmişti.

Bazı avukatların SEGBİS ile bağlandığı duruşmada, Gür ve Zozani'nin avukatları salonda hazır bulundu.

İddia makamının esasa ilişkin mütalaasında, PKK mensuplarının Şemdinli ilçesinde 23 Temmuz 2012'den itibaren 2 haftayı aşkın süre güvenlik güçleriyle çatışmaya girdikleri belirtildi.

Mütalaada, DTK, EMEP, SDP, ÖDP ve ESP'lilerden oluşan bir heyetin bölgeyi ziyaret ederek örgüt mensuplarının yanlarında oldukları hissini uyandırmak için 17 Ağustos 2012'de ilçeye gittiği savunuldu.

Mütalaada, dönüş yolunda Bağlar köyü mevkisinde biri kadın 4 PKK'li tarafından yolun kesilerek kimlik kontrolü yapılmak istendiği ancak heyetteki gazeteciler tarafından çekilen ve kamuoyuna yansıyan görüntülerde, yol kesme ve kimlik kontrolünün yapılmadığı, heyettekilerin PKK'lileri zafer işaretiyle karşıladıkları ve konuya ilişkin düzenlenen tutanakta sanıkların örgüt mensuplarıyla selamlaşıp kucaklaşarak samimi görüntü verdikleri öne sürüldü.

Sanıkların PKK mensuplarıyla karşılaşmalarının, karşılaşmadan sonra yaşananlarla birlikte değerlendirildiğinde habersiz ve plansız olmasının mümkün olmadığı iddia edilen mütalaada, PKK'nin eylemlerini meşru gösterici, övücü ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edici nitelikte olduğu kaydedildi.

Duruşmada savunma yapan Aksoy, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek yaptığı konuşmaların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, kişileri kin ve nefrete sürükleyen bir söylemin bulunmadığını öne sürdü.

Gür de suçlamaları reddederek, yaptıkları ziyaretin legal olduğunu, milletvekillerinin eylemlerinin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine bir söylem ve eyleminin bulunmadığını iddia etti.

Avukatların beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar Zozani ve Aksoy'a "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Tuğluk ve Gür'e de aynı suçtan 6 yıl hapis cezası verilmesine, Canan'ın da beraatine karar verdi.