4 göçmenin öldüğü Solingen’deki ırkçı kundaklama protesto edildi

Solingen’de 2’si çocuk 4 kişilik Bulgar göçmen ailenin yaşamını yitirdiği ırkçı kundaklama protesto edildi

Dış Haberler

Almanya’nın Solingen kentinde 4 kişilik Bulgar göçmen ailenin yaşamını yitirdiği ırkçı kundaklama protesto edildi. Kentteki Bulgar, İtalyan, Türkiyeli gibi göçmen toplulukların yanı sıra Almanların da katıldığı yürüyüşte ırkçı saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması istendi.

Graf Wilhelm Platz’da son bulan yürüyüşte “adalet” sloganları atıldı. Yürüyüş sonrasında yapılan konuşmalarda ırkçılık lanetlendi.

İKİSİ ÇOCUK DÖRT KİŞİLİK AİLE

Sanayi kenti Solingen’in Höhscheid semtinde 24 Mart’ı 25 Mart’a bağlayan gece yarısı Türk asıllı Bulgaristan vatandaşlarının kaldığı dört katlı bina kundaklanmıştı. Kundaklama sonucu çıkan yangında baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmişti.

Binada kalan 9 kişi de yaralanmıştı. Aralarında küçük çocuğu olan bir annenin de bulunduğu iki kişi pencereden atlayarak kendilerini kurtarmaya çalışmış ve ağır yaralanmıştı. Kadın, park halindeki bir araba nedeniyle itfaiyenin atlama rampasını kaçırmış ve bir aracın tavanına düşmüştü.

SAVCILIK KUNDAKLAMA DEDİ

Wuppertal Savcılığa yangının kundaklama sonucu çıktığı ifade etmiş, yanıcı madde dökülerek çıkartıldığı aktarılmıştı. Açıklamada binanın girişindeki ahşap merdivenden başlayan yangının nedeni olarak hızlandırıcı yabancı bir maddenin izine rastlandığı, soruşturmanın kasti öldürme amaçlı sürdüreceğini açıklanmıştı. Savcı Heribert Kaune-Gebhardt’ın “Yabancı düşmanlığı güdüsü olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok” demesi tepki çekmişti.

93’TEKİ FACİANIN BENZERİ

Yangın, akıllara 1993’te 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Solingen Faciası’nı getirmişti. Neo-Nazilerce gerçekleştirilen kundaklamada Genç ailesinden 5 kişi yaşamını yitirmişti.